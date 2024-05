Only Murders in the Building går til Hollywood i sesong 4

HQ

Only Murders in the Building Serien er klar for sesong 4, og for en gangs skyld lurer vi ikke på hvorfor alle skuespillerne ikke bare flytter ut av bygården der alle disse mordene skjer, for de er på vei til Hollywood.

Bakgrunnen for at Martin Short, Selena Gomez og Steve Martin drar til vestkysten fra New York, er at en produsent ønsker å lage et program av podcasten deres, som handler om mordene de løser i bygården deres.

Som vanlig kan du forvente deg mange kjendis-cameos, inkludert opptredener fra Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Eva Longoria og mange flere. Serien har premiere 27. august, og du kan sjekke ut teaseren nedenfor: