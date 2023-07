Only Murders in the Building har Meryl Streep som hovedmistenkt i sesong 3

Only Murders in the Building Sesong 3 har nettopp sluppet en ny trailer som gir oss en titt på mer av mordmysteriet med Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short i hovedrollene.

Shorts rollefigur har endelig fått fart på karrieren igjen med sitt første sceneshow på lenge, men Paul Rudd blir drept på premierekvelden. De mistenkte er de andre på showet, og det er opp til våre favorittpodcastverter å finne ut hvem som gjorde det igjen.

I tillegg til Rudd er også Meryl Streep med i denne sesongen, så det er trygt å si at det er en ganske sterk rollebesetning som kommer inn. Ta en titt på traileren nedenfor og fortell oss om du kommer til å se Only Murders in the Building sesong 3 når den har premiere neste måned.