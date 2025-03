Only Murders in the Building har startet innspillingen av sin femte sesong Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short er snart tilbake for å løse flere mord.

HQ Etter fire sesonger er Only Murders in the Building fortsatt en av de beste seriene på TV i dag, med en gjennomsnittlig Critic score på Rotten Tomatoes på 96% og en Audience score på lavere, men fortsatt svært høye 90%. Serien har beholdt sin fremragende kvalitet og briljans, og den ser snart ut til å holde forventningene høye for en helt ny serie med episoder. Vi sier dette ettersom den femte sesongen av den mørke komedie-, mysterie- og thrillerserien nå er i produksjon og har begynt å filme. Power-trioen Selena Gomez, Steve Martin og Martin Short er alle tilbake i aksjon og gjør seg klare til å løse et forskrudd mord for å fortsette å utvide sin true crime-podcast. Det er uklart når vi får se denne nye episoden, men det har vært en ny sesong av serien hvert år siden 2021, så å si at den kan være tilbake senere i år virker ikke helt urimelig.