Only Murders in the Building-stjernene gir flere detaljer om sesong fire

I sesong fire av Only Murders in the Building er serien på vei til Hollywood, etter at Charles Haden-Savages (Steve Martin) stuntdouble døde.

Både skuespillere og crew ble tatt med fra New Yorks gater til englenes by, og det ser ut til at de har hatt stor glede av opplevelsen.

Showrunner John Hoffman sa: "Vi har et offer denne sesongen som er en stuntdouble fra Hollywood, og når vi kombinerer det med suksessen til podcasten som trioen vår har gjort, føltes det ikke som et for stort sprang å tenke at Hollywood kanskje ville banke på døren for å lage en adaptasjon.

"Så alt dette føltes som en god grunn til å komme til Hollywood et øyeblikk, men ta det rett tilbake til New York, for vi er et utpreget New York-show, og det vil det alltid være."

Selena Gomez, som spiller Mabel Mora, sa: "Vi har en flott rollebesetning, og vi skal til Hollywood, det var gøy å filme her et øyeblikk."

Martin Short, som spiller Oliver Putnam, la til: "Det var så gøy å komme hit for å filme, hvor jeg vokste opp og bodde her i så mange år."

Episode seks av sesongen var en spesiell favoritt for Martin, da den ble filmet i en found-footage-stil med utradisjonelle kameraer.

Den ble filmet i found footage-stil med utradisjonelle kameraer, sier han: "Det var veldig gøy, for det var ekte minikameraer, iPhones og skjulte kameraer - og det var veldig gøy, for når du først har fått det, så har du det.

"Jo mer slurvete det er, jo bedre er det, noe som passer med Martys spillestil - nei, vi hadde det gøy da vi filmet de scenene."

Hoffman lagt til: "Episode seks er det litt mer eksperimentelle spranget vi tok, som i bunn og grunn sprang ut av en sesong med å se på film og filmer i alle former og hva de har gjort.

"Film har bare eksistert i litt over hundre år, så jeg tenkte: La oss eksperimentere med en episode som bare er gjennom kameraer, og la oss se hvordan det føles."

Michael Cyril Creighton, hvis rollefigur Howard Morris' rolle har vokst etter hvert som serien har utviklet seg, sa: "I én scene er jeg faktisk kameramannen, og det er et par scener der kameraet er på meg og jeg snur det, men for det meste var det en dans med en av våre utrolige kameraoperatører, Dan.

"Vi filmet hver scene på tre eller fire forskjellige måter, og det var helt vilt. Jeg hadde ingen anelse om hvordan de skulle få det til, og da jeg så det, ble jeg overrasket. Regissørens, klippernes og manusforfatternes visjon kom til live på en virkelig god måte."

Å høre denne entusiasmen fra de på skjermen og bak kulissene er absolutt bra for Only Murders in the Building's fjerde sesong, som begynner å slippe veldig snart 27. august, deretter ukentlig (takk, THR).