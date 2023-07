HQ

Av og til dukker det opp et tilfeldig spill som blir en stor sensasjon takket være influencernes verden. Tidligere har vi sett dette skje med Among Us, og enda mer utfordrende titler som Getting Over It with Bennett Foddy, og det er i samme ånd som sistnevnte at vi nå har en annen svært populær tittel på gang. Kjent som Only Up!, har jeg bestemt meg for å ta utfordringen dette sjeleknusende plattformspillet byr på for å se hvordan det arter seg.

Først og fremst er dette ikke et spill med et enormt produksjonsbudsjett. Det er veldig røft i kantene, og ser ofte ut som om det holdes sammen av teip og stifter. Du vil finne områder du kan bli sittende fast i, buggy-situasjoner, merkelige interaksjoner og en hel rekke andre bisarre hendelser som umiddelbart vil minne deg på at dette spillet mangler poleringen til et mer velfinansiert prosjekt og finessen til en erfaren spillutvikler ved roret. Men når det er sagt, kommer du ikke til Only Up for å sette pris på ytelsen eller den raffinerte naturen, nei, du kommer for den unike utfordringen - og Only Up mangler virkelig ikke noe på dette området.

Ideen er utrolig enkel. Du skal klatre helt til toppen av en stadig mer kompleks og farlig struktur. For å klare det er det eneste du kan stole på en hoppmekanikk, sprint og en automatisk kappe. Det er ikke noe med å hoppe eller gripe tak i avsatser, enten klarer du hoppet eller så faller du, og hvis du faller, er det som regel ingenting som hindrer deg i å falle og falle og falle helt til du befinner deg på bakken og må begynne på nytt. Only Up har ingen sjekkpunkter eller steder der du kan ta en pause og komme tilbake etter en pause, du må bare fullføre oppgaven på én gang, og det er omtrent like spennende, nervepirrende og frustrerende som det kan høres ut.

Plattformeringen er ikke tematisk og godt satt sammen som i Tomb Raider eller Uncharted, den er ujålete og frastøtende fordi SCKR Games ikke er ute etter å tilby et plattformspill med jevnt tempo. Nei, det vil at du skal sitte på kanten av stolen hvert eneste øyeblikk og stresse og svette over om hoppet foran deg er mulig eller om du har navigert inn i en blindgate. Dette er et annet viktig aspekt ved Only Up, ettersom det ikke finnes én riktig løsning på de fleste plattformoppgavene. Du må selv finne din egen vei gjennom galskapen, og noen ganger kan veien du velger være langt mer komplisert enn andre, eller rett og slett ikke gi den løsningen du ønsker.

Det fine med Only Up er at det fremstår som en merkelig feberdrøm. Etappene i den oppadgående plattformkampen har hvert sitt tema, det være seg vestlig, orientalsk, industrielt, fjellaktig, verdensrommet, helt uforklarlige rariteter og mye mer. Hver etappe har også sine egne hemmeligheter, enten det er triks for å komme seg raskt gjennom en etappe eller istedenfor spøkefulle effekter som vil forsøke å sende deg tilbake til start. På en måte føles det veldig Snakes & Ladders når det gjelder hemmelighetene i Only Up, ettersom noen vil være enormt fordelaktige og andre vil straffe deg, og det spennende er at du aldri helt vet hva du får før du aktiverer hemmeligheten.

Only Up er et godt eksempel på kreativiteten som ligger i dypet av Steam. Dette er ikke en enormt genial tittel som gjør noe vi aldri har sett før. Den byr bare på krevende og intrikat plattformspill på en så rudimentær og gjennomtenkt måte at den skiller seg ut fra mengden. Hvis du er en type spiller som søker utfordringer i videospill, enten det er krevende titler som Getting Over It, eller ved å ta Soulsbornes på vanskeligst mulig vanskelighetsgrad, så er Only Up ikke et spill du bør gå glipp av. Du vil finne mye å elske her. Samtidig, hvis du er mer som meg, og generelt foretrekker spill som ikke får blodtrykket til å stige til farlige nivåer, vil jeg likevel foreslå at du prøver Only Up bare for å se hva alt oppstyret handler om. Det vil uten tvil gjøre et varig inntrykk på deg, og det er det ikke mange moderne spill som kan skrive under på.

