OnlyFans kan bli solgt i en milliardhandel

Siste nytt om Storbritannia . Vi vet nå at OnlyFans' morselskap, Fenix International, angivelig forhandler om et salg med en investorgruppe ledet av Forest Road til en estimert verdivurdering på 8 milliarder dollar, ifølge kilder (via Reuters).

Den London-baserte plattformen, kjent for sin abonnementsmodell for voksent innhold, har sett en meteorisk vekst, med inntekter som hoppet fra 375 millioner dollar i 2020 til 6,6 milliarder dollar i 2023. Selv om selskapet også utforsker forskjellige muligheter, er ingenting ferdigstilt ennå.