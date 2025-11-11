Ons Jabeur annonserer lengre pause fra tennis på grunn av graviditet: "Vi kommer til å ønske vår minste lagkamerat velkommen"

HQ

Den tunisiske tennisspilleren Ons Jabeur kunngjorde at hun tar en lengre pause fra tennis da hun venter barn. Spilleren kunngjorde det i et Instagram-innlegg sammen med mannen sin og også hennes trener Karim Kammoun. "Tok en liten pause for å nullstille og lade opp... Det viser seg at vi har planlagt det søteste comebacket noensinne.

Banen må vente litt lenger, for snart ... får vi vår minste lagkamerat. Baby boy joining the team in April", skrev hun på tirsdag.

Jabeur, som for øyeblikket er rangert som nummer 79 i verden, nådde en gang verdensrankingen som nummer 2 i 2022, da hun var finalist i Wimbledon (2022, 2023) og US Open (2022), og ble den første afrikanske og arabiske kvinnen som nådde en Grand Slam-finale, og den høyest rangerte spilleren fra et arabisk land.

Hun slet imidlertid med å opprettholde nivået de siste to årene, og slet med skader, astma og depresjon. Hun trakk seg i første runde i Wimbledon med pusteproblemer, og bestemte seg deretter for å ta en pause fra tennis, før hun fikk vite at hun var gravid. I et intervju med The National i forrige uke sa hun at hun ikke skulle pensjonere seg: "Når kroppen og hodet mitt forteller meg at du er klar, at du vil komme tilbake, da kommer jeg tilbake".

