Wednesday: Sesong 2 har 50 millioner visninger i sin første uke

HQ

Vi forventet at Wednesdays andre sesong ville gjøre det bra på Netflix da den hadde premiere på første del, og det har helt klart blitt en realitet. Seertallene for den første uken er nå klare, og de viser at Wednesday: Sesong 2 har raket inn hele 50 millioner visninger (og 201,6 millioner timer) i løpet av den første uken, noe som er spesielt imponerende med tanke på at den første delen bare inneholdt fire episoder.

Det ville være fornuftig for showet å finne et redusert suksessnivå i sin andre uke og utover, men i begynnelsen av september vil det få et nytt massivt løft i seerne når den andre delen kommer og slipper tonnevis av nye episoder. På det tidspunktet ville det ikke være overraskende å se Wednesday: Sesong 2 som en av strømmetjenestens største TV-sesonger til dags dato, ettersom den allerede er en tredjedel av veien til å bli den nest største engelske TV-sesongen på Netflix gjennom tidene (og den femte største TV-sesongen totalt på plattformen).

Har du sett Wednesday sine nye episoder ennå? Hvis ja, er du enig i våre tanker om den?