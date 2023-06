Ønskeliste for Summer Games Fest 2023

HQ

E3-messen er død. Mange av oss håpet at det ikke skulle være tilfelle, men dessverre er det slik. Geoff Keighley, hjernen bak The Game Awards og Summer Games Fest, danser på graven til det som en gang var spillbransjens mest kjente messe.

Siden sistnevnte ser ut til å bli "det nye E3", har vi høye forventninger til Keighleys showcase i år. Keighleys kanskje største stream kommer 8. juni, og den blir omtalt som et "live showcase på tvers av bransjer." Det er allerede noen få store debuter som er klare for Summer Games Fest, men i tillegg til å sette sammen en liste over hva vi får se neste uke, skal vi også kaste ut noen ideer i universet i håp om at de kan sørge for noen fantastiske overraskelser på Summer Games Fest.

Ting vi forventer

I stedet for å gå rett på de sprø spådommene, starter vi med de viktigste tingene vi vet at vi får se på Summer Games Fest 2023. Den største tittelen på listen er uten tvil Starfield. Selv om det på en måte er en egen greie, er det likevel oppført som en del av Summer Games Fest-arrangementet, og derfor er det med her. I fjor var siste gang vi så noe vesentlig av Starfield, og selv om det var noen imponerende ideer som ble kastet rundt da, ønsker vi å se mer. Mye mer. Det hadde vært fint med et utvidet gameplay, med en titt på planetene vi skal besøke, historiene vi blir en del av og karakterene vi møter underveis. Det går ikke an å sette ord på hvor mye Bethesda har hypet opp Starfield, og i september skal vi spille det. Etter det året Xbox har hatt så langt, håper vi virkelig at sci-fi-eventyret kan vise oss noe som gir oss litt håp.

Det neste spillet vi allerede vet noe om, er Mortal Kombat 1. Kort tid etter at NetherRealm ga oss den første traileren for dette kampspillet, visste vi at vi ville få en gameplay-avsløring på Summer Games Fest. Dette er nok en stor begivenhet, og spesielt etter den positive mottakelsen av Street Fighter 6 er det et stort press på Mortal Kombat 1 for å prestere. Med tanke på at Mortal Kombat 11 var en så stor suksess, og ga oss nye, populære mekanikker som Fatal Blows og våre egne karakterutrustninger, høres mer av det samme med litt ekstra stil ut som alt vi trenger for at Mortal Kombat 1 skal lykkes.

Når det gjelder spillbare titler, kan fans av en ikke så fjern dystopisk fremtid glede seg over at Cyberpunk 2077: Phantom Liberty kommer til Summer Games Fest Play Days. Med tanke på at utvidelsen ble avslørt i desember i fjor, og vi ikke har sett mye til den siden da, er det litt av et hopp å få tak i den. Vi får håpe at vi ikke blir sittende fast med en lansering som ligner på grunnspillets.

Lies of P kommer også til Summer Games Fest. Det sjelelignende spillet som spør hva som ville skjedd hvis Pinocchio så ut som Timothée Chalamet og gikk på drapstogt, har vært interessant for fans av sjangeren. Det har vært flere glimt av gameplay fra Lies of P, og vi regner med at spillet slippes i august i år. Vi forventer i det minste en endelig lanseringsdato for Lies of P, i tillegg til en trailer som gir oss en ekstra dose hype.

Skrekkfans gjør best i å spenne seg fast, for Alan Wake 2 kommer også til å vise gameplay på Summer Games Fest. Det er mye som avhenger av denne oppfølgeren, men ut fra traileren vi fikk på PlayStation Showcase, ser Remedys nyeste tittel mildt sagt lovende ut. Ettersom den også kommer ut i oktober, kan vi nok forvente oss et ganske omfattende innblikk i hva vi kommer til å spille senere i år.

Vi vet også at Palworld kommer til å dukke opp som noe litt lettere enn Alan Wake 2. Til å begynne med vil du bli tiltrukket av de søte skapningene i Palworld, men snart vil du se at premisset her er Pokémon med våpen. Det blir interessant å se mer av Palworld for å finne ut om det bare er en gimmick som er gjort om til et spill, eller om det er kjøtt på beina.

Det dekker omtrent det vi vet med sikkerhet vil være der, men når det gjelder ting vi absolutt ikke ville bli overrasket over å se, forventer vi også i stor grad at følgende dukker opp i en eller annen kapasitet:



Assassin's Creed Mirage



Immortals of Avenum



F1 23



Baldur's Gate 3



Armored Core VI



Park Beyond



Hva vi håper å se

Ut fra det vi vet om og det vi kan forvente å se, ser Summer Games Fest ut til å ha mye å by på. Men hvorfor ikke spekulere litt i hvilke overraskelser vi kan få se? Med tanke på at over 40 selskaper samarbeider med arrangementet, er det helt sikkert noen andre ting å snakke om enn det som allerede er kunngjort.

WB har for eksempel mye å vise frem. Vi kan få en ny titt på Suicide Squad: Kill the Justice League, i håp om at den kan rette opp det elendige resultatet av State of Play-presentasjonen tidligere i år. Og så er det Wonder Woman-spillet under utvikling hos Monolith, som vi ikke har hørt noe om på en stund. Vi har praktisk talt ikke sett noe fra det, så dette er egentlig ikke en forventning, men det hadde vært en genuin og spennende overraskelse å se hva de pønsker på hos Monolith.

Gearbox er også annonsert som partner for Summer Games Fest i år. Dette hadde ikke fått oss til å spekulere så mye hvis det ikke hadde vært for en nylig tweet fra Borderlands-kontoen som teaser for noe som kommer snart. Borderlands 3 kom ut i 2019, så kanskje det er på tide med en ny del av looter shooter-serien, eller kanskje vi får se mer av Borderlands-filmen, spesielt siden Summer Games Fest sies å være et multimedieutstillingsvindu.

Apropos multimedia, Netflix dukker også opp. Det kan være for å vise frem de nyeste spillplanene sine, men vi håper også å se litt mer fra The Witcher sesong 3 og kanskje noen andre trailere for å få oss til å glede oss til hva strømmetjenesten har å by på.

Vi håper også at Sega vil vise oss flere av sine kommende nyinnspillinger. Vi fikk vite om Crazy Taxi og Jet Set Radio tidligere i år, og selv om de kanskje ikke er klare til lansering med det første, hadde det vært fint å se mer av dem. Sega har også sagt at de har mange planer for dette regnskapsåret når det gjelder remastere og nyinnspillinger, så kanskje vi får noen andre overraskelser den 8. oktober.

Ettersom Dragon's Dogma 2 har fått sin store trailer, forventer vi ikke noe stort om rollespillet, men hvis Capcom vil slå på stortromma, kan vi kanskje håpe på å se mye mer av den etterlengtede oppfølgeren. Det er ikke satt noen utgivelsesdato ennå, men kanskje vi får se en ny trailer med et utgivelsesvindu eller noe lignende.

Hvis vi virkelig ber universet om at våre villeste drømmer skal gå i oppfyllelse, kan vi også håpe på noe sånt som en Dragon Age: Dreadwolf-traileren, for å minne oss på at det spillet fortsatt er verdt å bry seg om, eller en bekreftelse på en Resident Evil 5 Remake, ettersom det er svært sannsynlig at Capcom vil fortsette sitt vellykkede mønster med å lage nye versjoner av titlene i skrekkserien. I tillegg har det kommet stadig flere rykter om at et nytt Metro-spill er på trappene, og siden det er fire år siden Metro: Exodus, er det kanskje på tide å vende tilbake til en postapokalyptisk ødemark.

Det mumles til og med i redaksjonen om en Red Dead Redemption 2-remaster, Grand Theft Auto VI-avsløring og et skyggefall av Hollow Knight: Silksong. Dette er definitivt ønskedrømmer, men det er det som er halve moroa med disse programmene. Vi får lov til å spekulere og skape vår egen fantasi om de beste annonseringene vi kan tenke oss.

Bortsett fra disse ville gjetningene ser det imidlertid ut til at Summer Games Fest allerede er fullstappet. I tillegg til det som kommer i dette utstillingsvinduet, får vi selvfølgelig en Xbox Games Showcase og en Ubisoft Forward Presentation. Forvent å se mer om dem i løpet av de kommende dagene.