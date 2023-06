Ønskeliste for Ubisoft Forward 2023

HQ

Vi er alle veldig spente på hva de store gigantsendingene Summer Games Fest og Xbox Games Showcase kan gi oss, men det som kanskje kan bli litt av en overraskelse er den kommende Ubisoft Forward-presentasjonen. Den blir ikke like gigantisk som Xbox eller like variert som Keighleys show, men vi vet stort sett hva vi får her takket være en kunngjøringstrailer, og det hele ser bra ut med mindre noen virkelige katastrofer er på vei.

Så la oss uten videre sette oss inn i hva vi ønsker å se på Ubisoft Forward den 12. juni. Med tanke på det jeg tidligere har sagt om katastrofer synes jeg det er på sin plass å starte med Skull and Bones, piratspillet som Ubisoft håpet skulle fange magien fra Assassin's Creed IV: Black Flag, men som i stedet endte opp med å bli et av de største rotspillene i nyere tid. Selv om det ikke var med på Ubisoft Forward-traileren kan vi ikke se for oss at det holder seg under radaren. Det må jo dukke opp på en eller annen måte hvis vi ikke skal frykte det verste. Det var meningen at vi skulle spille spillet for mange år siden, og forhåpentligvis får vi det endelig senere i år, men selv om vi får det kommer det til å bli vanskelig for Ubisoft å styre Skull and Bones ut av den steinete grunna. Det er lite sannsynlig at vi kommer til å klistre GOTY-merket på Skull and Bones, men så lenge det ikke er en total katastrofe hadde det vært interessant å se litt mer gameplay og få en følelse av hva vi faktisk kommer til å gjøre på åpent hav.

Utover Skull and Bones er det imidlertid noen store titler som Ubisoft vil vise frem, noe traileren bekrefter. Et av disse spillene er Assassin's Creed Mirage. Spillet skal lanseres i oktober, og vi kan tenke oss at Ubisoft Forward-presentasjonen kommer til å inneholde en del detaljert gameplay der vi dykker dypere ned i hvordan dette spillet fører serien tilbake til røttene. Det som kan være interessant er om Ubisoft er villig til å gjøre Assassin's Creed Mirage til en del av Summer Games Fest Play Days, noe som betyr at Ben og David får spille det. Dette er mer et håp enn en forventning, men med tanke på at spillet skal lanseres ganske snart kan dette være en god anledning til å vise det frem. Hvis ikke har vi jo alltids Gamescom i august.

Assassin's Creed-fans kommer til å kose seg under Ubisoft Forward, for vi får ikke bare se og høre mer om Assassin's Creed Mirage, men Assassin's Creed Codename Jade er også bekreftet som en del av showet sammen med VR-tittelen Assassin's Creed Nexus VR. Det er fortsatt få detaljer om begge disse spillene, og selv om vi ikke kan forestille oss at det vil bli brukt mye tid på dem vil vi helt sikkert få vite litt mer for å holde oss gira på flere utgivelser i den historiske serien.

Avatar: Frontiers of Pandora har også blitt bekreftet å få en avsløring. Spillet skulle etter planen lanseres en gang i år, men nå ser det ut til å være ganske usikkert når det kommer, og tidlig i 2024 ser ut til å være det mest sannsynlige tidspunktet. Derfor kommer Ubisoft helt sikkert til å gå på scenen for å vise frem litt gameplay fra det åpne enspillerspillet. Foreløpig har vi bare hørt litt om hvordan gameplayet ser ut, men det er på tide at vi faktisk får se litt av det også. En lanseringsdato eller en nærmere kunngjøring ville heller ikke vært ille.

For racingfans kommer også The Crew Motorfest. Spillet utspiller seg på den vakre øya O'ahu, og vi vil gjerne se mefra dette racerspillet i en åpen verden, og få et inntrykk av hvordan Ubisoft har bygget opp denne serien etter The Crew 2 fra 2018.

Det var omtrent det vi helt sikkert kommer til å få se på Ubisoft Forward, så hva med jokerne? Vel, vi har noen slike, og det første er Ubisofts uannonserte Star Wars-spill. Nyere rykter sier at det skal lanseres tidlig neste år, så det er ikke helt utenkelig at vi kan få se en avslørende trailer eller kanskje til og med mer om en ukes tid.

Hvis du virkelig ønsker å ta en drømmereise med oss er det kanskje en mulighet for at vi får en slags oppdatering på Beyond Good & Evil 2. Svært usannsynlig, vi vet det, men så lenge spillet ikke er kansellert holder vi fast ved troen på at det kan eksistere. Men i likhet med Skull and Bones er Ubisoft nødt til å ta oss med storm for at årene vi har brukt på å vente, skal være verdt det.

