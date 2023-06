Ønskeliste for Xbox Games Showcase 2023

HQ

Avowed, Fable, Everwild, Perfect Dark, State of Decay 3 og fler. Listen over spill som ble annonsert med filmatiske trailere for flere år siden er lang, og likevel vet vi fortsatt lite om dem. Vi hører et og annet rykte, men på Xbox Games Showcase 2023 vil det forhåpentligvis endre seg.

Akkurat som vi gjorde for Summer Games Fest 2023 lager vi en liste over hva vi vet, tror og håper vil dukke opp på årets Xbox Games Showcase.. Blant de mer veloverveide forventningene vil vi kaste inn noen sprø ideer i håp om at vi kan få et par ekte overraskelser som gjør showet verdt å snakke om.

La oss begynne med å snakke om hovedattraksjonen og få den ut av veien. Starfield får teknisk sett sitt eget show rett etter showcasen, men det er bare siden Bethesda vil dedikere så mye tid til spillet at det ville ødelagt flyten i hovedsendingen. Nå er det slutt på at Todd Howard og kompani bare gir oss noen glimt av hva som venter i september, og i stedet gi oss flere titalls minutter med gameplay og svar på spørsmål. Xbox og Bethesda vet de har kniven på strupen med tanke på sistnevnte historie hva tekniske problemer angår og Redfall sin skuffende lansering, så forvent en ganske polert presentasjon.

Når vi beveger oss bort fra årets største stresstest er det mange flere store spill som vi i det minste håper å se som en del av årets Xbox Games Showcase. Obsidians Avowed, som går fra galaksens dyp og inn i fantasiens magiske mysterium, er fortsatt i stor grad et mysterium for oss. Det ser ut til å være et interessant action-RPG med sverd og trylleformularer, og siden Obsidian står bak kan vi ikke annet enn å være litt spente til tross for lite informasjon. Med tanke på at The Elder Scrolls VI er flere år unna lengter folk etter noe lignende, og Fallout: New Vegas-skapernes kommende spill virker å være noe i den duren folk vil ha. Derfor hadde det vært perfekt å få se og vite mye mer på søndag

For å holde oss til fantasy-temaet har Xbox nylig hintet til at Fable faktisk vil være med på showet. Ryktene om utviklingen av Fable har i stor grad vært katastrofale, men det ser ut til at ting har kommet litt på sporet igjen i det siste. Fable er en spesielt interessant tittel, ettersom den bte avslørt i 2020 og arbeidet forhåpentligvis har pågått en stund, men siden arbeidet visstnok har blitt forkludret er det ikke sikkert at vi får fingrene i det på en stund selv om det eventuelt kommer en påminnelse om at det eksisterer 11. juni. Phil Spencer har sagt at Fable vil lanseres før Skyrim-oppfølgeren, men på dette tidspunktet er det som å si at jeg venter med å spille et Final Fantasy-spill til det siste i serien kommer.

Forza Motorsport har nylig avslørt forsidebilene, og siden racerspillet kommer ut i år er det åpenbart at vi får en utgivelsesdato sammen med mye gameplay.

Senua's Saga: Hellblade II er noe vi definitivt forventer å se mer av. Siden det først ble avslørt har vi sett enn rekke små smakebiter på store arrangementer, senest på GDC i år. Xbox la ut en tweet som pekte på at Senua's Saga lanseres i år, så det er en mulighet for at vi får se noe relatert til et lanseringsvindu på Xbox Games Showcase for å avklare når vi får fortsette med Ninja Theorys keltiske epos.

I det som forhåpentligvis er det siste spillet som vi burde ha hørt mer om nå, dukker forhåpentligvis Rares Everwild opp også.

Ovennevnte inneholder stort sett det vi forventer å se, men blant disse forventningene er det absolutt rom for noen overraskelser. Det ryktes at et nytt Wolfenstein-spill nærmer seg, så det er en sjanse for at det kan dukke opp hvis det stemmer. Machine Games jobber for tiden også på Indiana Jones-spillet som ble annonsert i 2021, så kanskje vi får se det i stedet. Ja takk, begge deler høres heller ikke verst ut.

Et annet spill som ble annonsert nylig, men som vi nesten ikke har hørt noe om, er Perfect Dark. Ifølge ryktene er ikke dette spillet i nærheten av å være klart for lansering, men hvis Xbox har noe i ermet å vise oss fra rebooten ville det absolutt være noe verdt å snakke om og ville overraske mange fans som begynner å miste troen på at det vil se dagens lys.

Med tanke på den monumentale listen over utviklere Xbox har, og IP-ene de nå kontrollerer, er det ingen grunn til at vi ikke kan sikte mot månen med våre spådommer, så hvis vi tenker utenfor boksen, hvorfor ikke håpe på et nytt Battletoads? Det ville garantert overraske mange, og hvis Xbox går for en klassisk stemning ville et ny spill med de kule froskene helt klart skille seg ut fra de andre spillene som kommer

Killer Instinct er en annen klassisk serie som kunne trenge et lite løft. Det siste Killer Instinct-spillet ble utrolig godt mottatt, så hvorfor ikke prøve å bringe kampspillgleden til Xbox? Men med Mortal Kombat 1, Tekken 8 og Street Fighter 6 i år er det kanskje ikke tiden for å legge til enda et kampspill i et allerede overfylt marked?

Vi skal heller ikke glemme at Gears 5 snart er fire år gammelt, og The Coalition har ikke akkurat lagt skjul på at et sjette spill har vært under utvikling en stund. Med tanke på hvor mye Epic fremhever Unreal Engine 5 i disse dager vil det jo også passet perfekt at et av studioene som har brukt UE-teknologien best viser hva den nyeste kan få til på Xbox Series.

Denne siste er virkelig ønsketenkning men med tanke på at Obsidians medgrunnlegger nylig uttalte at han gjerne vil jobbe med Fallout igjen er det en ørliten sjanse for at det kan være noe i det, og for å gjøre den 10 år lange ventetiden på Fallout 5 litt lettere kan vi kanskje se Obsidian steppe inn med en ny Fallout-spin-off eller en New Vegas-remaster.

Hva tror og håper du vises?