Ontariosjøen omdøpt til Lake America for brukere av Apple Maps i USA

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Nylig utstedte USAs president Donald Trump nok en presidentordre, denne gangen som en videreføring av hans forsøk på å omdøpe Mexicogolfen til Gulf of America. Det nye tiltaket dreide seg om Ontariosjøen, da den enorme ferskvannssjøen, som ligger på grensen mellom USA og Canada, nå av den amerikanske lederen skal kalles Lake America i stedet.

Etter at den presidentielle forordningen som fastslo dette ble utstedt, har BBC News nå rapportert at Apple Maps har omdøpt Ontariosjøen til Lake America, utelukkende for brukere av tjenesten i USA. Dette kommer også etter at Google foretok en lignende endring i dagene etter at forordningen ble offentliggjort.

Ifølge rapporten har Trump presset Apple til å omdøpe innsjøen, og USAs innenriksminister Doug Burgum bemerket at teknologigiganten ble oppfordret til å etterkomme den utøvende ordren.

Canada, på sin side, fortsetter å omtale innsjøen ved dens nåværende/tidligere navn, og har til og med satt opp et nytt skilt som forklarer «Lake Ontario. Nå og for alltid.»