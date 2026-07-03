Ontos er utsatt til 2027; mer informasjon om spillet er lovet «snart»

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En av de mest etterlengtede sci-fi-horroropplevelsene på vei kommer fra utvikleren Frictional Games, skaperen av Soma, som for tiden er i ferd med å utvikle tittelen kjent som Ontos. Helt siden det ble avslørt, har det vakt oppmerksomhet hos mange fans, og likevel er det en stund siden ny informasjon og nyheter ble delt om prosjektet. Det viser seg at det er en grunn til dette.

Selv om den eksakte årsaken ikke er oppgitt – selv om den utrolig travle lanseringskalenderen for høsten utvilsomt har spilt en rolle – har vi nå fått vite at « Ontos » blir utsatt til 2027. Frictional Games bekrefter dette i en uttalelse på sosiale medier, der de forklarer følgende.

«Ontos er vårt mest ambisiøse spill til dags dato, både når det gjelder størrelse og omfang, og når det gjelder dybden og lagene i historien og spillopplevelsen.

«For å kunne realisere denne visjonen har vi besluttet å utsette lanseringen av Ontos til 2027.

«Vi gleder oss til snart å dele flere oppdateringer om Ontos, karakterene våre og verdenen vår.»

For mer informasjon om Ontos hadde vi nylig muligheten til å snakke med Frictional Games i et detaljert og omfattende intervju som du kan lese i sin helhet her. Gleder du deg fortsatt til Ontos?