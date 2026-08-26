Ontos viser frem urovekkende nye spillsekvenser

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Den svenske utvikleren Frictional Games, studioet bak Amnesia og Soma, avslørte mer om sin kommende tittel Ontos under Gamescom Opening Night Live. Den nye gameplay-traileren byr på akkurat den typen urovekkende science fiction som studioet har blitt kjent for – og den inneholder også en svært kjent svensk skuespiller.

Stellan Skarsgård er en del av spillets rollebesetning. Det er fortsatt uklart hvor stor rolle han vil ha, selv om det har vært bekreftet at han er med siden spillet først ble annonsert.

«Ontos beskrives som en åndelig etterfølger til «Soma» og setter spillerne i rollen som ingeniøren Aditi, som utforsker det ombygde Samsara-hotellet.

Underveis vil spillerne støte på merkelige eksperimenter og vanskelige moralske valg der det ikke nødvendigvis finnes et åpenbart riktig eller galt svar. Den nyeste traileren viser et spesielt bisart eksperiment som involverer en kunstig hjerne og et stort antall sammenkoblede rotter.

«Ontos kommer ut på PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S neste år.