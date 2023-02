Oona Chaplin blir med i Avatar 3

HQ

Avatar-produsent Jon Landau har bekreftet at Oona Chaplin vil spille lederen av Fire Na'Vi i den tredje filmen, og at det vil være et stort tidshopp mellom den og Avatar 4 og 5.

Da han snakket med Empire, bekreftet Landau igjen at Avatar 3 vil introdusere oss for et mer antagonistisk folk i Na'Vi kjent som Ash People. Game of Thrones -stjernen Oona Chaplin skal spille hovedrollen som deres leder selv om vi ikke har fått mye annen informasjon bekreftet om karakteren hennes ennå.

Vi har visst at Chaplin, som er barnebarnet til Charlie Chaplin, skal være med i den tredje filmen en stund, men dette er den første bekreftelsen på at hun er leder for Ash People. Når han snakket om hvordan de vil bli fremstilt i filmen sa Landau "det er gode mennesker og det er dårlige mennesker. Det er det samme på Na'vi-siden. Ofte ser ikke folk seg selv som dårlige. Hva er årsaken til hvordan de utvikler seg til det vi oppfatter som dårlige? Kanskje det er andre faktorer der som vi ikke er klar over.

Produsenten bekreftet også at Avatar 3 og den fjerde og femte filmen ville bli skilt med et tidshopp. Han avslørte da at den 5. filmen vil besøke jorden, og vise oss hvordan menneskenes døende hjemmeverden ser ut.