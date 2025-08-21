Opel har vist frem sin Vision GT-bil for Gran Turismo 7, og den ser helt vill ut

HQ

Etter det helt vanvittige Vision GT-prosjektet Chevrolet Corvette CXR, har Opel Vauxhall fulgt etter og har under Gamescom avduket sin kommende drømmebil i Playstation-spillet. Designet minner mye om den gamle Opel Manta 400 Rally-bilen, og de gule aksentene og den aggressive stylingen gjør den til en morsom maskin å suse rundt med i Gran Turismo 7 senere i år. Bilen vil ha en elektrisk motor med 800 hk og 800 Nm dreiemoment, den vil være firehjulsdrevet og gjøre 0-100 km/t på bare to sekunder... Men det er selvfølgelig bare fantasi, eller "in-game".

Opel sier:

"Den bekrefter Opels satsing på småbilsegmentet og kan kjøres av alle i en av verdens fremste racingsimulatorer - Gran Turismo 7, i høst".