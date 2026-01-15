Opel implementerer nye Intelli-Lux HD adaptive frontlykter på Astra

HQ

Under Brussels Motor Show 2026 presenterte Opel noen av de nye funksjonene som vil bli implementert i de nye bilmodellene. Nye Opel Astra og Opel Astra Sports Tourer har Intelli-Lux HD adaptive frontlykter, en antirefleks-LED-teknologi med mer enn 5000 elementer, som forsterker Opels satsing på sikkerhet. Denne teknologien, som er en videreutvikling av den velkjente Intelli-Lux-teknologien som er tilgjengelig i tidligere Opel-modeller, har nøyaktig 51 200 lyselementer, eller 25 600 per frontlykt, noe som gir bedre lysfordeling og forhindrer irriterende og farlig blending.

For å bli mer teknisk: Ifølge vitenskapelige studier kan objekter foran bilen oppdages mellom 30 og 40 meter tidligere ved en hastighet på 80 km/t enn med konvensjonelle halogenlykter. Som en videreutvikling av eksisterende teknologi beholder den alle de automatiske funksjonene til Intelli-Light, inkludert fjernlys i byer og på landsbygda, svinglys og dårlig vær-lys, som alle har blitt forbedret.

Som om ikke det var nok, beskytter den automatiske lysteknologien også føreren, takket være et trafikkskiltgjenkjenningssystem som endrer lysintensiteten for å forhindre at føreren blendes av refleksjoner fra trafikkskiltene. I tillegg er det verdt å merke seg inkluderingen av "turistmodus", som er i stand til å tilpasse belysningen selv for land der de kjører til venstre. Alt dette er implementert naturlig i Astras eksisterende systemer, så de berømte "Opel Blitz" og "Opel Vizor", som vises bak og foran på kjøretøyet, er permanent opplyst.

Det snakkes selvfølgelig ikke ofte nok om bilbelysningsinnovasjoner, men det er viktig at disse fremskrittene blir tatt i betraktning for å forhindre ulykker. Har du noen gang lagt merke til alle disse funksjonene?