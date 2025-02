OpenAI avviser Elon Musks tilbud på 97,4 milliarder dollar

HQ

OpenAI har bestemt avvist et massivt tilbud på 97,4 milliarder dollar fra et konsortium ledet av milliardæren Elon Musk. Budet, som var rettet mot å kjøpe opp selskapet, ble avvist i en nylig uttalelse, der OpenAIs styre hevdet at selskapet ikke er til salgs.

Dette markerer nok et kapittel i den pågående kampen mellom Musk og selskapet han var med på å grunnlegge, men forlot i 2019. Mens Musk har uttrykt bekymring for at OpenAI fjerner seg fra sitt opprinnelige formål, hevder styret at enhver bevegelse mot lønnsomhet bare vil styrke det ideelle grunnlaget.

Til tross for Musks forsøk på å samle investorer, blant annet fra AI-selskapet xAI og Hollywood-mogulen Ari Emanuel, står OpenAI fast på sin visjon om at kunstig generell intelligens skal komme hele menneskeheten til gode. Inntil videre gjenstår det å se om Musk vil endre strategi eller fortsette sine forsøk på å påvirke selskapets retning.