OpenAI brøt opphavsretten ved å bruke sangtekster i tysk rett

En regional domstol i München har avgjort at OpenAIs ChatGPT brøt Tysk lov om opphavsrett ved å gjengi tekster fra sanger av Herbert Groenemeyer og andre artister. Ifølge Reuters fant retten at selskapet hadde trent opp sin AI på beskyttet innhold fra ni tyske sanger, inkludert hits som "Maenner" og "Bochum".

Saken ble anlagt av det tyske musikkrettighetsselskapet GEMA, som representerer komponister, tekstforfattere og utgivere. Retten dømte OpenAI til å betale erstatning for bruken av opphavsrettsbeskyttet materiale, men det nøyaktige beløpet ble ikke offentliggjort. GEMA håper også at dommen vil åpne for diskusjoner om hvordan rettighetshavere kan kompenseres på en rettferdig måte.

Mulig europeisk presedens

OpenAI hadde hevdet at språkmodellene deres ikke lagrer eller kopierer spesifikke data, men genererer resultater basert på mønstre som er lært fra store datasett. Retten konkluderte imidlertid med at både memorering i AI-modeller og gjengivelse av sangtekster utgjør brudd på opphavsretten.

GEMAs administrerende direktør Tobias Holzmüller understreker at kreative verk ikke er frie maler, og fremhever dommen som et prejudikat for AI-selskaper i Europa. OpenAI sier seg uenige i avgjørelsen og vurderer å anke, og viser til at saken gjelder et begrenset sett med tekster og ikke berører millioner av brukere i Tyskland. Hvem mener du har rett i denne saken?