OpenAI inngår Pentagon-avtale etter at Trump kutter Anthropic

OpenAI har inngått en avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet om å levere AI-systemer til klassifiserte militære nettverk, bare timer etter at Donald Trump beordret føderale byråer til å slutte å bruke teknologi fra det rivaliserende firmaet Anthropic. Dette plasserer OpenAI i sentrum av en voksende strid mellom Det hvite hus og deler av teknologibransjen om militær bruk av kunstig intelligens.

Administrerende direktør Sam Altman sa at avtalen inkluderer strenge sikkerhetstiltak, som forbyr bruk av OpenAIs modeller til innenlandsk masseovervåking eller autonome våpen som kan drepe uten menneskelig tilsyn. Avtalen følger etter at samtalene mellom Anthropic og Pentagon brøt sammen, etter at selskapet nektet å lempe på de etiske restriksjonene rundt sitt Claude AI-system.

Konflikten eskalerte da Donald Trump kunngjorde på Truth Social at byråer burde "opphøre umiddelbart" med å bruke Anthropics tjenester. Selv om OpenAI insisterer på at prinsippene deres forblir intakte, har episoden avslørt dype splittelser i AI-sektoren...