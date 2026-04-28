OpenAI kan begynne å produsere en smarttelefon med egne brikker

I tilfelle du ikke husker det, kunngjorde OpenAI i fjor en avtale med Broadcom om å utvikle tilpassede AI-brikker for å drive neste generasjons dataklynger. Men som Android Authority kan fortelle oss, kan OpenAI jobbe for å lage smarttelefonprosessorer som en del av planen for en AI-telefon.

TF International Securities-analytiker Ming-Chi Kuo har sagt på X, at OpenAI jobber med MediaTek og Qualcomm for å lage smarttelefonprosessorer som en del av planen for en AI-telefon. Masseproduksjonen skal starte i 2028, og vi bør forvente ferdige spesifikasjoner og leverandører i slutten av 2026 eller Q1 2027.

Android Authority spekulerer i at OpenAI-telefoner vil være stort sett på linje med Google Pixel-telefoner, som legger vekt på AI-evner fremfor rå hestekrefter. Og kanskje OpenAI-brikkesettet har omfattende alltid-på-funksjonalitet.

Ifølge analytiker Ming-Chi Kuo vil den kinesiske leverandøren Luxshare og Foxconn-rivalen være den eksklusive "system co-design og produksjonspartner".

Det ser ut til at 2027 og 2028 vil være interessante tider for de som følger smarttelefonmarkedet.