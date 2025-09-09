OpenAI lanserer AI-generert animasjonsfilm kalt Critterz

Nå er vi i gang, folkens. Snakket om at Hollywood er "dødt" er på vei fra ett- eller to-minutters klipp på Twitter og inn på kinoene, ettersom OpenAI har kunngjort at de hjelper til med å lage en AI-generert film kalt Critterz.

Ifølge The Wall Street Journal er Critterz en mulighet for OpenAI til å bevise at de kan bruke teknologien sin til å lage filmer raskere og billigere enn tradisjonelle Hollywood-produksjoner. Filmen skal være ferdig produsert på ni måneder og ha premiere i Cannes. Manuset er skrevet av folkene bak Paddington i Peru, stemmeskuespillere er i ferd med å bli castet, og det eneste som ser ut til å være fullt ut AI, er det visuelle, som vil komme fra kunst som mates inn i Chat GPT 5 og andre bildemodeller.

Når kunst blir tatt, lurer du på om dette vil åpne en ny boks med opphavsrettslige problemer for eierne av AI-modeller, men hvis det viser seg å være en hit, er vi sikre på at flere filmer som Critterz vil komme vår vei. Med et budsjett på bare 30 millioner dollar er denne filmen ti ganger billigere enn noen av de store Hollywood-storfilmene, men vi får vente og se om AI virkelig har kommet så langt at den kan skape en overbevisende spillefilm.