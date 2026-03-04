OpenAI reviderer Pentagon-avtalen etter tilbakeslag

HQ

OpenAI har endret sin avtale med det amerikanske forsvarsdepartementet etter kritikk om potensiell bruk av selskapets AI-verktøy i hemmeligstemplede militære operasjoner. Administrerende direktør Sam Altman sa at selskapet eksplisitt ville forby at systemene brukes til innenlands overvåking av amerikanere og kreve ytterligere kontraktsendringer før etterretningsbyråer som NSA kan ta i bruk teknologien.

Den opprinnelige avtalen oppsto etter spenninger mellom Pentagon og det rivaliserende firmaet Anthropic, hvis AI-modell Claude hadde vært knyttet til bekymringer om overvåking og autonome våpen. Altman erkjente at OpenAI gikk for raskt frem da de kunngjorde avtalen, og beskrev utrullingen som "opportunistisk og slurvete."

Motreaksjonen har hatt synlige effekter. Datafirmaet Sensor Tower rapporterte en kraftig økning i avinstallasjoner av ChatGPT etter kunngjøringen, mens Anthropics Claude klatret til topps på Apples App Store-rangering. Episoden har blåst liv i debatten om hvordan kunstig intelligens brukes i krigføring og maktbalansen mellom private teknologiselskaper og det amerikanske militæret...