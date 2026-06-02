OpenAI saksøkes for angivelig å ha gitt nyttig informasjon til skoleskytere og andre kriminelle

I en ganske overraskende og skjellsettende sak har delstaten Florida offisielt blitt den første amerikanske delstaten som går til sak mot kunstig intelligens-giganten OpenAI, med den begrunnelse at selskapet har lurt brukere og angivelig hjulpet barn med selvskading og gitt informasjon til skoleskyttere og andre kriminelle.

I følge Sky News er søksmålet innlevert av Floridas statsadvokat James Uthmeier, som nevnte at "folk blir skadet, foreldre blir lurt, og de må betale for det."

Søksmålet bruker nylige eksempler som skytingen ved et Tallahassee-universitet i 2025, som ChatGPT angivelig hjalp personene som begikk de voldelige handlingene. Uthmeier snakker om denne hendelsen og nevner til og med OpenAIs administrerende direktør Sam Altman, og sier følgende: "OpenAI og Altman ignorerte interne og eksterne sikkerhetsadvarsler, utsatte barn for stor risiko og tillot at et farlig produkt nådde millioner av floridianere."

OpenAI forsvarer seg naturligvis med at "ChatGPT er et allment verktøy som brukes av hundrevis av millioner av mennesker hver dag til legitime formål", og legger til at selv om de jobber med å forbedre sikkerhetsprosedyrene sine, er påstandene om at teknologien brukes til å "meningsfullt muliggjøre vold" unøyaktige.

Denne situasjonen er imidlertid bare en del av presset AI-industrien begynner å bli utsatt for, og den kjente menneskerettighetsadvokaten Erin Brockovich har også nylig rettet skytset mot den voksende industrien.