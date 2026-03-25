OpenAI stenger ned videoopprettingsverktøyet Sora, Disney trekker avtale på 1 milliard dollar

OpenAI, selskapet bak den stadig berømte ChatGPT, legger ned sin AI-videoproduksjonsplattform Sora. Selskapet kunngjorde slutten på Sora bare i går kveld, og takket brukerbasen for å ha deltatt, og forsikret dem om at det er planer i arbeid for å bevare det folk laget ved hjelp av Sora.

Etter nedleggelsen av Sora ble det avslørt via The Holllywood Reporter at Disney trakk seg ut av sin investering på 1 milliard dollar med OpenAI. Ikke overraskende var denne avtalen mye avhengig av Sora, ettersom modellen ville ha fått tillatelse til å bruke Disney-figurer fra Star Wars, Marvel og andre IP-er. Hvis Sora stenger, kan vi imidlertid forstå hvorfor Disney ikke vil bruke 1 milliard dollar på det.

Dette betyr ikke at Disney gir seg når det gjelder AI, og det betyr heller ikke at det er slutt på AI-genererte slopvideoer du vil se i feeden din. Elon Musk har allerede kommet med en uttalelse der han sier at han "dobler ned" og at den neste utgivelsen av Groks videoplattform Imagine vil være "episk".

De som hver dag håper at AI-boblen sprekker, kan glede seg over at en stor videoplattform har møtt slutten, men de som fortsatt ønsker å generere slop etter eget ønske, kan gjøre det med letthet via andre plattformer.