OpenAI taper verdens første rettssak om AI-tyveri av musikk

Via det tyske teknologirettsfirmaet Vossius har vi fått vite at den regionale domstolen i München har gitt GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte, det tyske motstykket til RIAA i USA, medhold i en sak om ni sanger som var gjenstand for brudd på opphavsretten.

Kjernen i saken er ChatGPT, som på forespørsel kunne gjengi refrenget og de to første versene fra de aktuelle sangene.

Retten avgjorde at måten LLM-er (Large Language Models) fungerer på på et grunnleggende nivå, kan klassifiseres som reproduksjon i forhold til opphavsrett innenfor den juridiske rammen av det europeiske InfoSoc-direktivet. Retten fant også at datautvinningen som brukes av generativ AI, ikke var unntatt i henhold til eksisterende regler, ettersom generativ AI fortsatt bruker og noen ganger direkte reproduserer dataene som den er trent på.

Dette er et direkte brudd på EUs direktiv om det digitale indre marked, som sier at slik bruk krever lisens fra den opprinnelige opphavspersonen. OpenAI argumenterte med at den nyeste versjonen, GPT5, har innebygde mottiltak for å unngå direkte gjengivelse, men retten påpekte at resultatet fra ChatGPT fortsatt utgjør offentlig gjengivelse, og at utvalget av treningsdata spiller en avgjørende rolle.

Både RIAA i USA og KODA i Danmark er for tiden engasjert i identiske søksmål mot ikke bare OpenAI, men også SUNO og lignende tjenester, uten at rettsdatoene er offisielle ennå.