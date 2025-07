OpenAIs nyeste program tok gullmedalje i den internasjonale matematikkolympiaden

HQ

Ikke engang de smarteste matematikerne er trygge for den kunstige intelligensens fremmarsj. Nylig, under International Math Olympiad, bestemte OpenAI seg for å teste sin nyeste eksperimentelle LLM-teknologi, som viste seg å være så effektiv at den vant en prestisjefylt gullmedalje.

Ifølge forskeren Alexander Wei konkurrerte teknologien under de samme reglene som de menneskelige motpartene, og klarte å løse fem av de seks oppgavene den ble stilt overfor, og tre tidligere medaljevinnere vurderte arbeidet og fastslo at den oppnådde en poengsum på 35/42, nok til en gullmedalje.

Ifølge Wei måtte den kunstige intelligensen operere på samme måte som mennesker, noe som betyr at den hadde 4,5 timer på seg til å fullføre eksamen, ikke kunne bruke verktøy eller internett, og måtte lese oppgavene og komme med løsninger i form av bevis på naturlig språk. Den klarte oppgaven, og nå har OpenAI en "modell som kan lage intrikate, vanntette argumenter på nivå med menneskelige matematikere."

Selv om OpenAI har til hensikt å lansere GPT-5 snart, nevnte Wei at denne modellen med så avansert matematikk ikke vil være tilgjengelig før om flere måneder, noe som betyr at elever som ønsker å få et forsprang på leksene sine, må vente litt lenger...