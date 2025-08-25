Opening Night Live hadde 80 % flere seere enn i fjor

HQ

Den tyske spillmessen Gamescom er over for i år, og tradisjonen tro ble det hele sparket i gang med showet Opening Night Live - produsert og ledet av Geoff Keighley (som også står bak The Game Awards). Nå kan han via Threads med lettelse meddele at det gikk bra i år igjen ... veldig bra, faktisk.

Han skriver blant annet at Opening Night Live hadde "seertall opp 80 prosent fra året før til 72 millioner visninger", sikkert hjulpet av at vi fikk se hete titler som Hollow Knight: Silksong, Resident Evil: Requiem, og Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Vi har naturligvis fulgt med på alt her på Gamereactor, og hvis du vil få med deg alt som har skjedd, se intervjuer og lese om spillene vi har testet, finner du alt her.