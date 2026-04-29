Operation Trauma Front, den andre sesongen av Rainbow Six Mobile, er nå live

Rainbow Six MobileDet taktiske førstepersonsskytespillet for mobile enheter fra den berømte Ubisoft-franchisen, ble lansert i februar i fjor som en gratis å spille-tittel for iOS- og Android-enheter, og det har gått ganske bra for det siden den gang. Det presenterer nå sin andre sesong i spillet, Operation Trauma Front, som er satt til å gjøre ting litt mer ... 'personlig'.

Operation Trauma Front fokuserer på kortere runder med en ny modus med begrenset tid og tillegg av 1v1-kamper. Den introduserer også en ny operatør, et nytt kart, oppgraderte matchmaking-køer og nye funksjoner i spillet, som for eksempel valg av respawn-punkt.

Det nye kartet, kalt "House", vil være den sentrale scenen for sesongen, mens den nye agenten, Doc, blir med på den forsvarende siden som støtteagent. Han har en dartpistol som kan gjenopplive nedskutte lagkamerater eller booste dem fra avstand. Han kan også gjenopplive seg selv, så han vil være et ganske attraktivt alternativ når troppen skal settes sammen. Doc vil være tilgjengelig som en del av det nye Battle Pass.

Til slutt vil det være helgehendelser, og i uke 4 og 5 vil The Vault åpne for Toxic Fog-arrangementet, slik at spillerne kan låse opp Epidemic-kosmetiske gjenstander for Ash (fra Operation Toxic Fog). Med dette tidsbegrensede arrangementet får spillerne en ny mulighet til å skaffe seg gjenstander fra tidligere sesonger før den offisielle lanseringen.

