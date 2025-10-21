Opinion | Nyhetsmediene kvier seg for å kalle Trumps AI-video for det den er: Presidenten driter på USA

HQ

I helgen la USAs president Donald Trump ut en AI-generert video som viser ham fly et jagerfly og slippe "brun væske" over demonstranter, et klipp som siden har skapt stor debatt på internett.

Videoen, som opprinnelig ble laget av en meme-konto på X, viser president Donald Trump iført en krone og svevende til Top Guns "Danger Zone"-lydspor, mens han slipper det som tydeligvis er ment å være avføring over amerikanske byer.

For de som ikke er kjent med konteksten bak, sammenfalt innlegget med landsomfattende "No Kings"-protester, der tusenvis demonstrerte mot Trumps stadig mer autoritære retorikk (som tidligere har kalt seg selv en konge på Truth Social).

Det meste av oppmerksomheten gikk i første omgang til selve videoen. Men nå fokuserer noen mindre på klippet og mer på hvordan de store mediene har dekket det, og kvier seg for å kalle Trumps AI-video for det den er: presidenten som driter på USA.

Noen eksempler (via 404 Media) inkluderer blant annet The New York Times, The Guardian, ABC, CNN og NBC. I stedet brukte de eufemismer som "brun væske", "brunt slam", "brune substanser", "utbrudd av brunt materiale" eller "rå kloakk".

Det reiser spørsmålet: Hvorfor er det så vanskelig for mediene å kalle en spade for en spade? Det uavhengige mediet 404media oppsummerer det på en god måte:

"Jeg kan forstå at noen av disse ærverdige nyhetsinstitusjonene kan være engstelige for å bruke et ord som "bæsj" i overskriftene sine, og jeg kan også innrømme at jeg ikke har opplevd at en redaktør har fortalt meg at jeg ikke kan bruke et stygt ord i en overskrift på veldig, veldig lenge."

"Jeg måtte slå det opp for å se om han virkelig sa det, og det jeg fant var dette: pålitelige nyhetskilder som er for redde til å kalle falsk bæsj ... falsk bæsj. Det handler egentlig ikke om ordet "bæsj", men om å kunne beskrive det vi ser på en presis måte."

"En viktig ferdighet når nesten alt på nettet er designet for å gjøre oss rasende, lure eller villede oss. AI fortsetter å være fascismens estetikk: rask, enkel, stygg. Når vi mister evnen til å kalle ting for det de er, mister vi langt mer enn bare muligheten til å spøke om bæsj."

Hva synes du om hele situasjonen?





Protestene.

Trumps respons på protestene.

Måten mediene har dekket det på.



La oss få vite hva du mener i kommentarfeltet nedenfor.