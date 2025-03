Opp med albuene: Kanadiere tar til motmæle når spenningen med USA eskalerer

HQ

Under vekten av økende frustrasjon har kanadiske byer blitt et uventet episenter for trass. I takt med at det kanadiske sinnet over tolltariffer og provoserende retorikk fra USAs president Donald Trump svulmer opp, har en voksende nasjonalistisk bevegelse fått fotfeste.

Uttrykket "Elbows up", lånt fra landets elskede hockeysport, har forvandlet seg til et kampråp - det pryder bannere, ropes på demonstrasjoner og fungerer til og med som tittel på en nyoppstartet podkast som diskuterer sivilforsvarsstrategier.

Boikott av amerikanske varer og reiser får stadig større gjennomslagskraft, mens provinser fjerner amerikansk alkohol fra hyllene i en symbolsk protesthandling. Over hele Canada er frustrasjonen i ferd med å vike for en stålfast vilje til å bekrefte landets suverenitet.

I mange lokalsamfunn har denne bølgen av patriotisme utløst debatter om identitet og den nasjonale politikkens fremtid, samtidig som innbyggerne samler seg i en oppvisning i samhold og besluttsomhet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.