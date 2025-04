Oppbevar AirPods i hodet til en Sith Lord med Casetifys nyeste Star Wars-samarbeid

HQ

Casetify har samarbeidet med en rekke merkevarer opp gjennom årene for å skape en rekke produkter og tilbehør til telefoner, bærbare datamaskiner, hodetelefoner og mer. Nå har Casetify igjen samarbeidet med Star Wars om et nytt AirPods Pro -etui som ligner på selveste Darth Vader.

3D-etuiet er designet for å være et sted å oppbevare AirPods med stil. Det er i hovedsak Vaders hode/hjelm som kan åpnes fra toppen for å plassere AirPods inni og holde dem trygge. Selve hovedetuiet er montert på et utstillingsstativ, noe som sannsynligvis er praktisk siden Vader-hjelmen er ganske stor og klumpete og slett ikke ideell å bære rundt på som en forlengelse av de vanligvis mindre AirPods. Heldigvis kommer settet med et AirPods Vader-brystplateetui som er mer som et omslag som passer fint rundt øreproppene dine, slik at du kan benytte deg av Vader-stilen uten å måtte bære rundt Sith Lordens rustning også.

Settet er for øyeblikket tilgjengelig for bestilling og kan brukes og er kompatibelt med AirPods Pro 1 og 2 modeller. Prislappen for ett av disse samleobjektene er satt til £142, med gratis frakt over hele verden.

