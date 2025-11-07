Keep Driving vinner DevGAMM Awards 2025s hovedpris - Alle vinnerne og de nominerte

HQ

Det er november igjen, noe som betyr at året går mot slutten, og også at DevGAMM Awards deles ut i Lisboa. Og Gamereactor er til stede for å fortelle deg om de nominerte og vinnerne av pengeprisene fra et totalt utvalg på 610 søkere fra mer enn 30 land (vurdert av 150 dommere). Akkurat når de skjer live i den portugisiske hovedstaden :

DevGAMM 2025 Grand Prize



Despelote



Hell Is Us



Winner: Keep Driving



Rockbeasts



Stretchmancer



HQ

Fremragende spilldesign



Compress(space)



Winner: Drop Duchy



Is this Seat Taken?



Jump Space



Stretchmancer



Utmerkelse i visuell kunst



Hotel Galactic



Sacrifire



Truckful



Winner: Tukoni: Forest Keepers



Winter Burrow



Utmerkelse i lyd



JDM: Japanese Drift Master



Keep Driving



Koira



PBJ: The Musical



Winner: Rockbeasts



Fremragende fortellinger



Arctic Awakening



Davy X Jones



Winner: Despelote



Hell Is Us



New Arc Line



Skjulte perler



Goeland: Seagull Adventure



Lost in Art: A Miniature Realm



Mexican Ninja



Retro Gadgets



Tokyos neonmonster



2026 Mest etterlengtede spill



13Z: The Zodiac Trials



Winner: Breathedge 2



Lou's Lagoon



Sacrifire



The Berlin Apartment



Beste mobilspill



Greak: Memories of Azur



Is this Seat Taken?



Micromacro: Downtown Detective



The Storyteller



Winner: What the Clash?



Beste spill fra Portugal



Beyond the Board



Winner: Hell Maiden



Mirai #167



Rail Rescue: Puzzle Lines



Beste innovasjon



9 Kings



A Webbing Journey



Compress(space)



Winner: Stretchmancer



Xenopurge



Utviklernes valg



#Drive Rally



Winner: Glasshouse



Light Odyssey



Map Map - A Game About Maps



Monowave



Fellesskapets avstemning



Dungeon Rampage



Heroes of Might and Magic: Golden Era



Winner: Misery



Outbound



Popucom



Epic Game Store Indie Spotlight



Go Home Annie



Kletka



Mark of the Deep



Winner: Promise Mascot Agency



Viscerafest



Game Changer Award av Aptoide



Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter



Great: Memories of Azur



Microacro: Downtown Detective



Rail Rescue: Puzzle Lines



Realms of Conquest: Rapture



Beste system- og strategispill av Astro Logical



Winner: Crowded - A Crow City Builder



Dead in Antares



Die in the Dungeon



Drop Duchy



Odsparks: An Automatíon Adventure



Beste indiespill av TinyBuild