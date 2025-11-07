Gamereactor

nyheter

Keep Driving vinner DevGAMM Awards 2025s hovedpris - Alle vinnerne og de nominerte

Vi dekker nok en gang arrangementet i Lisboa, der noen av de beste indie- og AA-prosjektene får en saftig pris.

HQ

Det er november igjen, noe som betyr at året går mot slutten, og også at DevGAMM Awards deles ut i Lisboa. Og Gamereactor er til stede for å fortelle deg om de nominerte og vinnerne av pengeprisene fra et totalt utvalg på 610 søkere fra mer enn 30 land (vurdert av 150 dommere). Akkurat når de skjer live i den portugisiske hovedstaden :

DevGAMM 2025 Grand Prize



  • Despelote

  • Hell Is Us

  • Winner: Keep Driving

  • Rockbeasts

  • Stretchmancer

HQ

Fremragende spilldesign



  • Compress(space)

  • Winner: Drop Duchy

  • Is this Seat Taken?

  • Jump Space

  • Stretchmancer

Utmerkelse i visuell kunst



  • Hotel Galactic

  • Sacrifire

  • Truckful

  • Winner: Tukoni: Forest Keepers

  • Winter Burrow

Utmerkelse i lyd



  • JDM: Japanese Drift Master

  • Keep Driving

  • Koira

  • PBJ: The Musical

  • Winner: Rockbeasts

Fremragende fortellinger



  • Arctic Awakening

  • Davy X Jones

  • Winner: Despelote

  • Hell Is Us

  • New Arc Line

Skjulte perler



  • Goeland: Seagull Adventure

  • Lost in Art: A Miniature Realm

  • Mexican Ninja

  • Retro Gadgets

  • Tokyos neonmonster

2026 Mest etterlengtede spill



  • 13Z: The Zodiac Trials

  • Winner: Breathedge 2

  • Lou's Lagoon

  • Sacrifire

  • The Berlin Apartment

Beste mobilspill



  • Greak: Memories of Azur

  • Is this Seat Taken?

  • Micromacro: Downtown Detective

  • The Storyteller

  • Winner: What the Clash?

Beste spill fra Portugal



  • Beyond the Board

  • Winner: Hell Maiden

  • Mirai #167

  • Rail Rescue: Puzzle Lines

Beste innovasjon



  • 9 Kings

  • A Webbing Journey

  • Compress(space)

  • Winner: Stretchmancer

  • Xenopurge

Utviklernes valg



  • #Drive Rally

  • Winner: Glasshouse

  • Light Odyssey

  • Map Map - A Game About Maps

  • Monowave

Fellesskapets avstemning



  • Dungeon Rampage

  • Heroes of Might and Magic: Golden Era

  • Winner: Misery

  • Outbound

  • Popucom

Epic Game Store Indie Spotlight



  • Go Home Annie

  • Kletka

  • Mark of the Deep

  • Winner: Promise Mascot Agency

  • Viscerafest

Game Changer Award av Aptoide



  • Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter

  • Great: Memories of Azur

  • Microacro: Downtown Detective

  • Rail Rescue: Puzzle Lines

  • Realms of Conquest: Rapture

Beste system- og strategispill av Astro Logical



  • Winner: Crowded - A Crow City Builder

  • Dead in Antares

  • Die in the Dungeon

  • Drop Duchy

  • Odsparks: An Automatíon Adventure

Beste indiespill av TinyBuild



  • Acts of Blood

  • Cosmic Race: Galactic Showdown

  • Winner: DDOD

  • Glintseeker Island

  • Lost in the Roots

