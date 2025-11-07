nyheter
Keep Driving vinner DevGAMM Awards 2025s hovedpris - Alle vinnerne og de nominerte
Vi dekker nok en gang arrangementet i Lisboa, der noen av de beste indie- og AA-prosjektene får en saftig pris.
Det er november igjen, noe som betyr at året går mot slutten, og også at DevGAMM Awards deles ut i Lisboa. Og Gamereactor er til stede for å fortelle deg om de nominerte og vinnerne av pengeprisene fra et totalt utvalg på 610 søkere fra mer enn 30 land (vurdert av 150 dommere). Akkurat når de skjer live i den portugisiske hovedstaden :
DevGAMM 2025 Grand Prize
- Despelote
- Hell Is Us
- Winner: Keep Driving
- Rockbeasts
- Stretchmancer
Fremragende spilldesign
- Compress(space)
- Winner: Drop Duchy
- Is this Seat Taken?
- Jump Space
- Stretchmancer
Utmerkelse i visuell kunst
- Hotel Galactic
- Sacrifire
- Truckful
- Winner: Tukoni: Forest Keepers
- Winter Burrow
Utmerkelse i lyd
- JDM: Japanese Drift Master
- Keep Driving
- Koira
- PBJ: The Musical
- Winner: Rockbeasts
Fremragende fortellinger
- Arctic Awakening
- Davy X Jones
- Winner: Despelote
- Hell Is Us
- New Arc Line
Skjulte perler
- Goeland: Seagull Adventure
- Lost in Art: A Miniature Realm
- Mexican Ninja
- Retro Gadgets
- Tokyos neonmonster
2026 Mest etterlengtede spill
- 13Z: The Zodiac Trials
- Winner: Breathedge 2
- Lou's Lagoon
- Sacrifire
- The Berlin Apartment
Beste mobilspill
- Greak: Memories of Azur
- Is this Seat Taken?
- Micromacro: Downtown Detective
- The Storyteller
- Winner: What the Clash?
Beste spill fra Portugal
- Beyond the Board
- Winner: Hell Maiden
- Mirai #167
- Rail Rescue: Puzzle Lines
Beste innovasjon
- 9 Kings
- A Webbing Journey
- Compress(space)
- Winner: Stretchmancer
- Xenopurge
Utviklernes valg
- #Drive Rally
- Winner: Glasshouse
- Light Odyssey
- Map Map - A Game About Maps
- Monowave
Fellesskapets avstemning
- Dungeon Rampage
- Heroes of Might and Magic: Golden Era
- Winner: Misery
- Outbound
- Popucom
Epic Game Store Indie Spotlight
- Go Home Annie
- Kletka
- Mark of the Deep
- Winner: Promise Mascot Agency
- Viscerafest
Game Changer Award av Aptoide
- Winner: Battle Cars: Nitro PvP Shooter
- Great: Memories of Azur
- Microacro: Downtown Detective
- Rail Rescue: Puzzle Lines
- Realms of Conquest: Rapture
Beste system- og strategispill av Astro Logical
- Winner: Crowded - A Crow City Builder
- Dead in Antares
- Die in the Dungeon
- Drop Duchy
- Odsparks: An Automatíon Adventure
Beste indiespill av TinyBuild
- Acts of Blood
- Cosmic Race: Galactic Showdown
- Winner: DDOD
- Glintseeker Island
- Lost in the Roots