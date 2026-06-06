Oppdag Dressmaker, kjolesnekkersimulatoren som kommer i september

Hvis mote er din greie eller du elsker å sy, må du ikke gå glipp av Dressmaker. Denne klesbyggingssimulatoren kommer nå fra Free Lives via deres eget studio Cozy Lives, og lar deg veve og lage dine egne antrekk og endringer i ulike materialer som ull, silke eller lin.

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Design mønstre, klipp dem ut med saks eller sy dem for hånd eller med symaskin. Kundenes lykke vil avhenge av dine ferdigheter!

Dressmaker vil være tilgjengelig via Steam fra september 2026, som vi så på Wholesome Direct. Ta en titt på skjermbildegalleriet nedenfor.

Dressmaker bildegalleri