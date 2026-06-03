Oppdag kokken Banchos bakgrunnshistorie i den kommende forløperen til Dave the Diver

Hvordan ble Bancho fra Dave the Diver så utrolig dyktig med knivene sine? Det får vi vite i Bancho the Chef, som for øyeblikket er under utvikling for PlayStation 5 og ble kunngjort under tirsdagens Sony-event. Spillet ser ut til å vise frem Banchos utvikling på kjøkkenet ved siden av å drive en japansk restaurant, med en rekke minispill som å filetere fisk, slå fluer og skjenke te.

Dessverre fikk vi ingen utgivelsesdato, ikke engang en omtrentlig en, for spillet, som finner sted 19 år før Dave the Diver, da Bancho fortsatt hadde hår på hodet. Utviklerne beskriver spillet som en blanding av matlagingssimulering, rollespill og eventyr.

Sjekk ut den første traileren nedenfor.