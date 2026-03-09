Oppdatering: Capcom flørtet med co-op-actiontilnærmingen for Resident Evil 9, før de til slutt valgte Requiems dobbel actionoverlevelse

HQ

En av nøklene til den nåværende suksessen til Resident Evil Requiem er hvordan det på mesterlig vis kombinerer den mer tradisjonelle skrekkopplevelsen fra RE2 (og den moderne førstepersonsversjonen av RE7) med den mer politi-/militærorienterte tilnærmingen fra RE4, 5 og 6. Førstnevnte med Grace, sistnevnte med Leon, og spillerne nyter dualiteten i spillet og temposkiftet når de går fra den ene til den andre gjennom hele eventyret. Men hva om de to hovedpersonene spilte sammen i et fullt ut samarbeidsorientert, actionorientert oppsett?

Dette er nettopp hva Capcom ikke bare vurderte, men til og med eksperimenterte med da de laget prototypen til den 10. hovedinngangen i serien. Spillregissør Koshi Nakanishi innrømmet så mye under sin egen "Creator's message" dev dagbok. Nå ble videoen (nedenfor) publisert både her på Gamereactor og på Capcoms offisielle kanaler allerede i juni, kort tid etter spillets fullstendige avsløring på SGF, men den gjør rundene og fanger samfunnets oppmerksomhet nå som spillerne opplever det fulle spillet og kan sammenligne det med "hva om" -scenariet. Dessuten fikk de fleste av disse fansen bare tilgang til det 5-minutters klippet av klippet som utelot de tidlige konseptene, mens denne fulle 8-minutters versjonen inneholder omtalen :

"Resident Evil Requiem er et offline-spill for én spiller", begynte produsent Masachika Kawata å forklare. "Vi har klart å pakke mye inn i dette spillet. Vi utforsket til og med mange forskjellige systemer tidlig i utviklingen."

"Du har kanskje hørt noen av ryktene," forklarte Nakanishi videre i den utvidede videoen. "Ting som et online Resident Evil, eller et Resident Evil i en åpen verden, som vi brukte litt tid på å eksperimentere med. Men til slutt, selv om vi hadde noen interessante konsepter, innså vi at det ikke var det fansen ønsket å se eller spille. Så vi gikk tilbake til tegnebrettet, og skapte det som førte til Resident Evil Requiem."

Hvis du tar en titt rundt 1:00-merket i videoen, kan du se litt gameplay fra de tidlige konseptene. Til slutt er det nærmeste fansen kommer en actionfylt 2-spilleropplevelse det nye Resident Evil 2 Arcade-lyspistolkabinettet, som også vil bli utgitt i år som en del av seriens 30-årsjubileum.

