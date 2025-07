Oppdatering - Ikke den tredje delen: The Game Kitchen forbereder annonseringen av Blasphemous 2s OST på vinyl til neste uke

Oppdatering: Mens vi trodde det var en teaser for noe større, ser det ut til at Reddits mest dristige forskere har løst mysteriet som The Game Kitchen ventet på i ettermiddag. Tilsynelatende er det de forbereder ikke kunngjøringen av et tredje Blasphemous-spill, men kunngjøringen av et samarbeid med Laced Records, et selskap som lager vinylutgaver av videospill-lydspor av høy kvalitet. Kunngjøringen skulle gjelde en vinylutgave av Blasphemous 2-soundtracket.

The Game Kitchen engasjerer seg for kunstnernes arbeid og mot AI

Nettopp på grunn av bildet som de har laget teaseren til lydsporet med, har det vært brukere på sosiale nettverk som stilte spørsmål ved om bildet hadde blitt opprettet med AI eller ikke. Den offisielle kontoen har gått videre til å si at ingenting i studioets arbeid er gjort med kunstig intelligens, og at de er forpliktet til kunstnernes arbeid.

[Originalnyhet]

Da The Game Kitchen-direktør Mauricio García i fjor forutså at Blasphemous 3 ville komme "det skjer samme år som Half-Life 3 skjer", tok vi det mer som en morsom spøk i den avslappede stemningen på IndieDevDay 2024, som i år blir BCN Game Fest. Hvis du trenger beviset, kan du spole frem videoens tidsstempel til 4:40.

Ryktene om en tredje del i Valves franchise får imidlertid fart (det er til og med snakk om en kunngjøring i sommer), og kanskje er den endelige ledetråden at The Game Kitchen får et forsprang på det ... ved å kunngjøre Blasphemous 3.

I det minste ser det ut til at vi får se om en ukes tid. Den offisielle kontoen til Sevillian-studioet har publisert på sosiale nettverk et bilde av en gotisk katedral som de som vises i de to Metroidvania-delene av Penitent som har gjort studioet verdensberømt. Meldingen krever neste Torsdag 17. juli kl. 15:00 CEST/14:00 BST for det som bare kan betegnes som den tredje delen av Blasfemous.

Det er en sjanse for at kunngjøringen ikke nødvendigvis betyr en utgivelse i år, med tanke på at The Game Kitchen også legger hjerte og sjel i å fullføre sin egen versjon av Ninja Gaiden-universet for Dotemu med Ninja Gaiden: Ragebound. Én ting er vi imidlertid sikre på: Når det kommer, vil vi nok en gang svinge Mea Culpa og ta på oss den blodige hjelmen, for Miracle vil fungere igjen.