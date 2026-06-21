[Oppdatering] Remaken av Halo stiller merkelige krav til lokalt samarbeidsspill

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Oppdatering: Det ser ut til at Halo Studios gjorde en «feil» da de kommuniserte kravene for å spille « Halo: Campaign Evolved » i lokalt co-op, og har i dag i en uttalelse avklart at et PlayStation Plus-abonnement ikke er nødvendig for å spille i denne modusen, selv om de presiserer at begge spillerne må ha PlayStation-kontoer for å kunne gjøre det.

[Opprinnelig nyhetsartikkel]

Hvis du er en av de mange som gleder deg til å spille det kommende Halo: Campaign Evolved i co-op med delt skjerm i slutten av neste måned, ser det ut til at du kan forvente å måtte gjennom noen uvanlige hindringer.

Halo Studios har i en Q&A-artikkel publisert på Halo WayPoint redegjort for hvordan lokalt co-op vil fungere, eller rettere sagt hva du og spillpartneren din trenger for at lokalt co-op i det hele tatt skal fungere. PlayStation 5-spillere ser ut til å få de strengeste kravene, siden tilsynelatende begge spillerne må ha sitt eget PS Plus-abonnement og ha PlayStation-kontoene sine koblet til unike Microsoft-kontoer.

Xbox Series-spillere slipper ikke unna med mye mildere krav, siden begge spillerne må ha sin egen Microsoft-konto. Det ser ut til at det ikke er tillatt at bare én spiller har en konto, mens den andre deltar som «gjest» på systemet, i tilfellet med Halo: Campaign Evolved.

Vi synes disse kravene høres merkelige ut og var usikre på om vi kanskje hadde misforstått deler av informasjonen, men etter å ha lest følgende tekst fra Halo Studio selv er det vanskelig å trekke noen annen konklusjon:

«XBOX Series X|S: Hvis du spiller i delt skjerm på en XBOX-konsoll, må også den andre spilleren ha en egen Microsoft-konto. Hvis du vil spille online-co-op, trenger du et aktivt XBOX Game Pass-abonnement.

«PlayStation 5: Hvis du spiller i delt skjerm på PlayStation 5, må begge kontoene ha PlayStation Plus og være koblet til en Microsoft-konto. Å ha disse aktive PlayStation Plus-abonnementene vil også gi tilgang til online co-op-spill.»

Det opplyses også at Steam-brukere må ha kontoen sin koblet til en Microsoft-konto, men det virker som en vanlig praksis i dag. Det får deg imidlertid til å tenke: vil det i det hele tatt være mulig å spille lokalt co-op offline?

Høres dette ut som rimelige krav for å spille Halo i delt skjerm?