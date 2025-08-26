Oppdateringer om sykkeltyveriet fra Team Visma: 18 sykler stjålet, og de fleste er fortsatt savnet

HQ

Selv om Jonas Vingegaard, regnet som den store favoritten til La Vuelta a España 2025, raskt tok den røde ledertrøyen i sammendraget på den andre etappen (han mistet den etter den fjerde etappen på tirsdag til David Gaudu, selv om de har samme sammenlagttid), er ikke alt godt nytt for Team Visma - Lease a Bike.

En krasj på etappe 2 rammet de fleste på laget, og en av dem, franske Axel Zingle, måtte trekke seg fra rittet. Og natt mellom søndag og mandag ble atten sykler stjålet fra en av lagets lastebiler.

Gjennom sosiale medier delte Visma hvordan mekanikerne jobbet hardt for å klargjøre de nye syklene til rittet, men noen detaljer avslørt av italienske Tuttobiciweb, via IdlProCycling, viser skadene som tyveriet påførte laget: 18 sykler ble stjålet, noe som utgjør en skade på rundt 250 000 euro. Tre ble senere funnet i noen busker, men resten er fortsatt savnet, og italiensk politi etterforsker saken.

Visma-lagets sjef Richard Plugge takket Movistar og Lidl Trek-lagene (som de delte hotell med) for å ha hjulpet dem med noe av det nødvendige arbeidet. "Begge lagene var snille nok til å hjelpe oss med noe arbeid. Det er flott å se den typen samarbeid mellom lagene. Så vi er klare for i dag, ingen problemer der".

Laget måtte bygge om andre sykler fra bunnen av for at alle skulle kunne kjøre på tirsdag, men nye sykler vil ankomme snart, i tide til onsdagens temporitt i Figueres i Spania.