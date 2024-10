[Oppdatert] Nobuo Uematsu: Jeg har gjort "mitt siste prosjekt som komponist av videospillmusikk" - men presiserer så

HQ

Oppdatering 16/10: Uetmasu presiserer at han vil fortsette å komponere for videospill

Tilsynelatende har nyheten om hans pensjonisttilværelse overrasket Nobuo Uematsu selv, som har måttet ta til sosiale nettverk for å avklare ordene sine og gi oss en jubel: han vil fortsette å være aktiv og komponere for videospill, selv om det er på en mer avslappet måte.

Han vil gi en mer fremtredende rolle til yngre komponister. Uematsu ønsker nå å fokusere litt mer på andre musikksjangre, og vi er offisielt interessert i å høre hans fremtidige låter.

[Original]

Hvis du spør 100 personer om å oppgi sin favorittkomponist, er det stor sjanse for at Nobuo Uematsu vil være blant de tre vanligste svarene - eller kanskje til og med vinne hele greia.

Men så har han da også en merittliste som overgår de fleste, ettersom han egenhendig har skapt all den mest klassiske Final Fantasy-musikken, fra Chocobo-temaet til melodiene som hilser oss velkommen på åpningsskjermen, kampmusikken og selvfølgelig det legendariske Terra's Theme fra Final Fantasy VI.

Som om ikke det var nok, har vi også Uematsu å takke for musikken fra blant annet Chrono Trigger, Blue Dragon og Lost Odyssey. I senere tid har han også laget temasangen til Final Fantasy VII: Remake (Hollow) og soundtracket til Fantasian.

Nå føler imidlertid den 65 år gamle Uematsu at det er på tide å gi seg. Et innlegg på X bekrefter at Fantasian Neo Dimension, som kommer ut 5. desember, blir hans siste innsats som spillkomponist:

"Dette er mitt siste prosjekt som komponist av videospillmusikk. Jeg håper dere vil plukke det opp og spille det. Takk for støtten!"

Som vi har rapportert i løpet av året, har Uematsu sagt at han begynner å føle seg gammel, men har holdt døren åpen for mindre bidrag til fremtidige prosjekter. Dessverre ser det ikke ut til å være tilfelle lenger. Vi kan bare takke ham for hans utrolige bidrag til vår elskede hobby, og konstatere at musikken hans vil leve videre, spesielt i fremtidige Final Fantasy - som ikke ville vært det samme uten Uematsus ultraklassiske komposisjoner.