Oppdragsstrukturen i de gamle Assassin's Creed-spillene hadde mange begrensninger

Det kommende Assassin's Creed Mirage beskrives som en retur til franchisens røtter, med et mer begrenset omfang og fokus på sniking og parkour.

Selv om spillet dropper mange av de nyere RPG-mekanikkene beholder det oppdragsstrukturen som ble introdusert i Assassin's Creed Origins, der du gradvis kan jobbe med ulike mål samtidig.

Nylig sa spillets Quest and World Director, Simon Arsenault, til Gamereactor at det ville ha vært for begrensende å gå tilbake til de mer lineære og skriptbaserte oppdragene fra de tidligere titlene, og at det ville ha gått på tvers av ambisjonen om å bygge en reaktiv og levende spillverden.

"Vi kunne ha gjort det [gått tilbake til den gamle oppdragsstrukturen], men vi følte at det ville fjerne litt av fokuset på selve byen", forteller Arsenault. "Den gamle oppdragsstrukturen førte også med seg mange begrensninger. Du måtte ha oppdrag som mislykkes hvis du avvek for mye. Du måtte ha grenser for hva du kunne gjøre. Alt dette er litt gammeldags, og i de nyeste spillene har vi ikke disse begrensningene lenger, og vi føler oss på en måte frigjort på grunn av det."

I intervjuet vårt fortalte Arsenault også at de i et par tilfeller har "jukset med den regelen" og introdusert skriptbaserte sekvenser, men for det meste vil du ha frihet til å jakte på det sporet eller målet du har lyst til.

Assassin's Creed Mirage lanseres 5. oktober til PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series X/S. Du kan lese forhåndsomtalen vår av spillet her.