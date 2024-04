Oppenheimer debuterer i Japan med en debut på 2,5 millioner dollar.

HQ

Over åtte måneder etter at Oppenheimer tok verden med storm, har den hatt premiere i Japan.

Storfilmen spilte inn 2,5 millioner dollar på 343 kinoer i løpet av helgen. Dette var nok til å plassere den på tredjeplass på landets kinoliste, bak skrekkfilmen Strange House og animasjonsfilmen Haikyu!!!. Universal Pictures hevder at dette er den største åpningen i 2024 for en Hollywood-film i Japan, foran Aquaman and the Lost Kingdom (1,6 millioner dollar) og Dune: Part Two (1,3 millioner dollar).

Med disse tallene har Oppenheimer nå spilt inn 967 millioner dollar på verdensbasis. Bare tiden vil vise om den vil klare å passere 1 milliard dollar.

Takk, Variety.