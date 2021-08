Oppfølger og DLC til Blasphemous er på vei

HQ

Om du liker metroidvania-spillet Blasphemous har vi gode nyheter til deg. Under årets Gamescom annonserte nemlig utvikleren The Game Kitchen tilleggspakken Wounds of Eventide (se traileren nedenfor) med lanseringsdato den 9. desember. Dette er siste DLC-kapittel som Blasphemous vil motta, men det betyr ikke at det er helt slutt.

I vår gikk The Game Kitchen ut med at Blasphemous har solgt en million eksemplarer, og dermed var det ikke spesielt overraskende da de deretter fortalte at en oppfølger er på vei. Men du må nok smøre deg med et tykt lag tålmodighet, for Blasphemous II kommer ikke før "en gang i løpet av 2023".