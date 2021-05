Oppfølger til Bloodstained Ritual of the Night er visst under utvikling

Du ser på Annonser

Den åndelige oppfølgeren til Castlevania-serien, Bloodstained: Ritual of the Night, kom etter en vellykket Kickstarter tilbake i 2019.

Spillet har også gått hen og blitt en salgssuksess, og nå ser det ut til at vi snart igjen kan dra på vampyrjakt i det gotiske universet.

Twitter-brukeren Nibel har sett igjennom en presentasjon fra det italienske selskapet Digital Bros. (505 Games), som utgir serien, og her står det at en "second version [is] in development."

Kreativ ansvarlig for Bloodstained: Ritual of the Night er Koji Igarashi, som i mange år jobbet på Castlevania-serien, og det forventes at han også vil stå bak oppfølgeren.