Oppfølger til Scary Stories to Tell in the Dark er på vei

Om du lot deg skremme av Scary Stories to Tell in the Dark-filmatiseringen planlegger nå produsenten Guillermo del Toro å gi deg enda flere mareritt fra samme verden. Det har nemlig blitt bekreftet at en oppfølger til 2019-filmen er på vei, og at norske André Øvredal skal regissere denne også.

Manusforfatterne Dan og Kevin Hageman skal også skrive oppfølgeren. Scary Stories bygger på Alvin Schwartz' kjente bokserie om en bok som gjør alles verste mareritt til virkelighet.

Hva synes du om 2019-filmen? Vil du se en oppfølger?

Takk, Screenrant