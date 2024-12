Oppfølgeren til 28 Years Later har allerede en premieredato

28 Years Later kommer på kino neste år, og den innleder en ny trilogi som utspiller seg i det zombiebefengte Storbritannia. Hvis du lurte på når neste del av trilogien kommer kan du slutte å bekymre deg for at det vil ta flere år.

Som bekreftet av Variety, vil den neste filmen i 28 Years Later-trilogien ha premiere den 16. januar 2026. Alex Garland og Danny Boyle kommer tilbake som produsenter, og Nia DaCosta kommer inn for å regissere.

Dette betyr at oppfølgeren, som har fått tittelen 28 Years Later: The Bone Temple, vil ha premiere mindre enn ett år etter den første filmen, neste sommer. Vi har ingen detaljer om handlingen ennå, da de åpenbart vil inneholde spoilere for 28 Years Later, men vi må vente og se hvem som lever, hvem som dør og hvem som forvandles i den nye filmen.