Oppfølgeren til "boomer shooter"-spillet Ion Fury slippes om én måned

Boomer shooters, actionspill som later som om nittitallet aldri tok slutt, har eksplodert de siste årene. Et av spillene som startet hele bølgen, var 3D Realms' (utviklerne bak Duke Nukem 3D) Ion Fury fra 2019. Nå er oppfølgeren nesten her.

Tittelen, som kort og godt heter Phantom Fury, slippes om en drøy måned, den 23. april. Den splitter nye lanseringstraileren (se den nedenfor) byr på blodbad, action og massevis av miljøvariasjon. Store doser inspirasjon ser ut til å være hentet fra studioets eget Duke Nukem, men også Quake 2 og Half Life. Vi oppfordrer deg imidlertid til å vente på anmeldelser før du kjøper spillet, ettersom demoen som ble sluppet i fjor, ikke ble godt mottatt...