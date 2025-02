Oppfølgeren til Constantine med Keanu Reeves tar form

HQ

Etter nesten to tiår siden den originale Constantine med Keanu Reeves i hovedrollen, bekrefter regissør Francis Lawrence at en oppfølger er nærmere enn noen gang å bli en realitet. I et intervju med Collider sier Lawrence at han aktivt utvikler ideer til den kommende filmen sammen med Reeves og produsent Akiva Goldsman.

"Jeg vil si at vi er nærmere enn noen gang å kunne gjøre en oppfølger, noe som er en flott ting. Og Akiva, Keanu og jeg er veldig, veldig spente på det."

Selv om prosjektet har blitt forsinket flere ganger, uttrykker regissøren stor entusiasme over fremdriften og de "fantastiske ideene" de jobber med for øyeblikket, delvis basert på inspirasjon hentet fra Hellblazer tegneseriene. Det er ennå ikke kunngjort noen detaljer om innspillingsstart eller premieredato, men vi krysser fingrene!

Gleder du deg til litt demon-drepende action med Constantine?