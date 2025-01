Oppfølgeren til den norske sensasjonen Troll har premiere i år

Det skjer ikke så ofte at et ikke-engelskspråklig prosjekt kommer på Netflix og deretter klarer å fange oppmerksomheten til resten av verden og bli en global sensasjon. Sør-Koreas Squid Game er det mest kjente eksempelet, men Troll er en annen god kandidat.

Denne filmen er laget av en samling norske filmskapere og handler om hvordan et eldgammelt troll blir befridd fra sitt fangenskap i Dovrefjell etter tusen år, for så å rasere Norge og etterlate seg et spor av lik i kjølvannet. Etter at den første filmen fikk en enorm mottakelse, tok det ikke lang tid før Netflix bestilte en oppfølger, og det er det vi får i år.

Troll 2, som den ganske enkelt er kjent, kommer tilbake til streameren på en ubestemt dato i 2025. Når det gjelder hva denne oppfølgeren vil handle om, blir vi fortalt: "Når et nytt, farlig troll våkner og går amok, står våre helter Nora (Ine Marie Wilmann), politisk rådgiver Andreas Isaksen (Kim Falck) og tidligere kaptein i hæren - nå major - Kristoffer Holm (Mads Pettersen) overfor sitt hittil farligste oppdrag. Klokken begynner å renne ut mens monsterets ødeleggelsesbane utvides, og de må overvinne umulige odds for å redde hjemlandet sitt fra å falle i mørket."

Troll 2 kommer fra samme team som originalen, med Roar Uthaug som regissør, Espen Aukan som manusforfatter, og Espen Horn og Kristian Strand Sinkerud som produsenter. Filmen kommer relativt snart, og et første klipp har blitt sluppet, som du kan se selv nedenfor.