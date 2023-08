Oppfølgeren til The Nun sies å være fryktelig voldelig

HQ

Conjuring-universet fortsetter å ekspandere, og tiden er inne for at oppfølgeren til The Nun skal skremme vettet av kinogjengere over hele verden. Filmen ble den hittil mest vellykkede i serien da den kom ut i 2018 og spilte inn over 365 millioner dollar, så en oppfølger er kanskje ikke så overraskende.

I filmen følger vi nok en gang i fotsporene til søster Irene, som prøver å glemme traumet etter konfrontasjonen med demonen Valak. Dessverre er demonen i hælene på henne og klar til nok en gang å gjøre Irenes liv til et helvete. Traileren som hadde premiere tidligere, så usedvanlig lovende ut, og i et intervju med SFX lovet regissøren en mye mer voldelig opplevelse enn tidligere. Han sa

"Jeg tror at dette blir mørkere. Til og med publikum har sagt dette da vi viste den. Den er definitivt mer voldelig enn det de forventet av en Conjuring-film."

"Det er alltid en hårfin balansegang. Den er definitivt skummel, og den leverer 100 % på det. I takt med at skrekkpublikummet har utviklet appetitten på skrekk, har også appetitten på vold begynt å øke, så det er noen voldelige elementer i denne filmen."

Hvilke forventninger har du til The Nun 2, og hva syntes du om den første filmen?